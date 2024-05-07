Картины со статусом «социально значимый фильм» получат поддержку от государства.

Если проект примут, то в будущем будут внесены поправки в закон о государственной поддержке кинематографа в стране. Инициативу выдвинул Комитет Госдумы по культуре. Ее авторы хотят, чтобы фильмы, соответствующие традиционным духовно-нравственным ценностям, отражающие наиболее важные достижения в разных областях, были отмечены пометкой «социально значимый фильм». Это повысит дух патриотизма среди зрителей.

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Источник изображения: 9111.ru

В год в России могут снимать по 2-3 картины со статусом социально значимого фильма. Это аргументировано тем, что шедевров не должно быть много. Законопроект предполагает, что они будут получать господдержку. Ожидается, что Минкультуры будет решать о стопроцентном государственном финансировании сметной стоимости проката новинок. Категория будет присваиваться экспертным советом, куда будут входить не только опытные профессионалы, но и зрители. Таким образом, больше людей в стране смогут увидеть фильмы патриотической направленности. На подобных кинолентах может вырасти не одно поколение зрителей.