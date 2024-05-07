Весной 2024 года в сети появилась новость от инсайдеров, что скоро повысится цена на автомобили отечественного производства. Глава российской автомобилестроительной компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов подтвердил информацию.

По словам Максима Соколова, возглавляющего АвтоВАЗ, в среднем подорожание цен на авто составит 3%. Но стоимость наиболее востребованных автомашин не поменяется. Соколов уточнил, что имеет в виду Lada Granta и Lada Vesta.

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Источник изображения: Carsweek

Изменение ценовой политики в ближайшем будущем связано с ростом себестоимости производства автомобилей, санкционными рисками и использованием сложных логистических цепочек. Перемены неизбежны, больше всего повышение цен отразится на моделях и комплектации с более сложной сборкой.

До этого в последний раз повышение цен было в ноябре прошлого года. Тогда автомобили подорожали на менее чем 3%. Соколов подчеркнул, что Lada Granta и Lada Vesta не затронут изменения в цене, они по-прежнему будут стоить от 699 900 и 1 239 900 рублей соответственно. Статистика указывают, что россияне из всех моделей Lada отдают им приоритет при выборе транспорта.