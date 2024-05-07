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Astra_news
Ко Дню Победы российский бренд Caviar представил патриотичный iPhone 15 Pro
Базовая версия смартфона на 128 ГБ стоит 519 тысяч рублей, самый дорогой телефон в патриотичном исполнении оценивается в 624 тысячи рублей.

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Люксовый бренд Caviar, зарегистрированный в России, представил iPhone 15 Pro/15 Pro Max. Изготовлено 99 смартфонов, это повышает их ценность. Базовая версия на 128 ГБ оценивается в 519 тысяч рублей. Цена топового варианта составляет 624 тысячи рублей. По словам руководителя Caviar Сергея Китова, компания решила отдать дань уважения Великому празднику, посвященному победе на войне.

Корпус патриотичного телефона выполнен из титана, его украшают изображение Георгиевской ленты и пятиконечной звезды, надпись ЗА ПОБЕДУ. Телефоны поставляются в футляре с экраном, демонстрирующем видео, что видно на фото. При открытии покупатель услышит песню «День Победы».

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Источник изображения: Ichip

Анонс выпуска патриотичных iPhone стоимостью более полумиллиона рублей вызвал широкий резонанс. Общественное движение «Ветераны России» заявили о том, что планируют обратиться в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении работы компании Caviar. Представители организации считают оформление телефона неуместным. Они подчеркнули, что в годы СССР это могло бы расцениваться как спекуляция. Россияне поддерживают намерение «Ветеранов России», они не понимают, почему на телефоне от зарубежного бренда Apple изображена российская символика. Также граждане возмущены стоимостью телефонов, думают, что она сильно завышена. 


#новости
Источник: info24.ru
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