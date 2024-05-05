Новость передает британский журналист Ричард Льюис, событие вызвало широкий резонанс.

По словам киберспортивного обозревателя Ричарда Льюиса, правительство Дании оказало сильное давление на организаторов PGL Major Copenhagen 2024 по Counter-Strike 2, который завершился в конце марта.

По этой причине организаторам пришлось исключить из эфира все, что могло иметь значение политического послания о РФ. Запрещалось даже называть нашу страну. По этой же причине пропали из инфографики флаги команд-участников.

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Источник изображения: Championat

На чемпионате мира по Counter-Strike 2 участвовали 18 российских геймеров, еще 5 россиян хотели приехать, но у них не получилось получить визу. На фоне проведения столь масштабного соревнования среди геймеров министр культуры Якоб Энгель-Шмидт призвал ужесточить правила для въезда в страну из любого региона РФ.

Напомним, осенью на территории Дании состоится The International 2024 по Dota 2. Пока титул действующего победителя носит команда из России Team Spirit. Геймеры возмущены тем, что не так давно произошло в Дании. Они считают недопустимым не разрешать кому-либо произносить слово «Россия».