Представители Valve Corporation отчитались по ситуации, которая возникла из-за ошибки разработчиков с 1 на 2 мая. Они заметили несправедливость в отношении геймеров и исправили допущенную ошибку.

Компания специализируется на разработке, издании и цифровой дистрибуции компьютерных игр. В числе наиболее известных продуктов Valve Corporation находится онлайн-сервис Steam. В ночь с первое на второе мая игроки Dota 2 не получили заслуженную награду в ивенте «Павшая корона».

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Источник изображения: Dzen

Это вызвало разочарование со стороны геймеров, ведь они старались во время прохождения ивента, тратили свое личное время на игру. Награда не выдавалась примерно 2 часа. Разработчики с 3 на 4 мая выпустили обновление, пользователи могут получить утраченные призы.

Вечером первого мая в игре были проблемы с подключением, а потом внутриигровое событие «Павшая корона» перестало открываться. Сбой произошел из-за того, что разработчики не поменяли в коде дату окончания ивента. Ошибка не грубая, разработчики быстро обратили на это внимание и исправили ситуацию.