Разработка антимикробного покрытия принадлежит научным сотрудникам Института науки и технологий Барселоны.

Ученые представили ультратонкую плену с бактерицидным эффектом, выполненную из меди. Они говорят, что пленка подойдет для защиты телефонов и планшетных компьютеров с сенсорными дисплеями от патогенов. Об исследовании написали на страницах Communications Materials.

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Источник изображения: Rambler

По словам авторов разработки, представляющих Институт науки и технологий Барселоны, медь была выбрана неслучайно, ведь это известный биоцидный металл с высокой эффективностью против микроорганизмов. Они обратили внимание на то, что медь не прозрачна, поэтому у них не получилось с первого раза создать прозрачное антимикробное решение для устройств с сенсорными дисплеями.

Покрытие получилось ультратонким, потому что из-за высокой электропроводности пленки функции мобильных устройств могли бы начать неисправно работать. Толщина медного покрытия составляет всего 3,5 нанометра. Ученые провели тестирование, и оно показало, что антимикробное покрытие не влияет на работу устройства, оно просто защищает дисплей от возможных патогенов.