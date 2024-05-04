Это первая дорожная карта по искусственному интеллекту в стране.

Карта представлена автором блога PWN AI Артемом Семеновым. Проект «AI/ML/LLM security study map» был организован с целью предоставить поддержку ИБ-специалистам, желающим повысить знания в области AISecurity.

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Источник изображения: Psiola-center

В последнее время ландшафт угроз в сфере AISecurity увеличивается. Аналитики думают, скорее всего, такая тенденция сохранится в ближайшие годы. С помощью дорожной карты можно ознакомиться с классификацией киберугроз, узнать об инструментах, которыми они могут быть реализованы, выяснить, как надежно укрепить безопасность. Семенов заметил, что в России есть интерес на изучение сферы ИБ-безопасности. Но практика показывает, многие специалисты сталкиваются со сложностями при разделении киберугроз на уровни.

Карта расскажет о безопасности нейросетей, в ней можно получить доступ к дополнительным материалам, быть в курсе проведения конференций, которые проводятся в регионах России и за ее пределами. Также можно ознакомиться со ссылками на полезные инструменты. «Проблема ИБ в области искусственного интеллекта будет нарастать. Важно быть готовым к защите AI‐компонентов», — подвел итог Семенов.