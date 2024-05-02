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Astra_news
Deadline: Драма «Оппенгеймер» принесла Universal Pictures более $ 200 млн чистой прибыли
Опубликованы финансовые показатели драмы Кристофера Нолана длительностью 180 минут. На экране образ физика-теоретика передал Киллиан Мерфи.

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Сюжет описывает жизнь физика Роберта Оппенгеймера, который руководил проектом секретных разработок ядерного оружия. Он вошел в историю как создатель атомной бомбы. В прокате новинка собрала 960 миллионов долларов, это позволило ей стать третьим по кассовым сборам фильмом прошлого года. Киллиан Мерфи, исполнивший главного героя, был отмечен «Оскаром». Также лауреатом «Оскара» стал Роберт Дауни-младший, исполнивший роль бизнесмена, филантропа и морского офицера Льюиса Штраусса. Его признали лучшим актером второго плана. Кристофер Нолан получил «Оскар» как режиссер.

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Источник изображения: Dzen

Эксперты Deadline на основе проверенных источников подсчитали сумму затрат и чистой прибыли. Бюджет оскароносной ленты составил 520 миллионов долларов. 100 миллионов долларов ушло на производственные издержки, оставшаяся сумма была потрачена на выплату гонораров съемочной команде, маркетинг и прочие затраты.

Источник изображения: Championat

Киностудия Universal Pictures заработала на фильме 722 миллиона долларов, из этой суммы примерно 422 миллиона долларов относятся к прокату в кинотеатрах. Продажи копий принесли более 100 миллионов долларов. В общей сложности Universal Pictures после выхода «Оппенгеймера» стала богаче на 201,9 миллиона долларов. 

#новости
Источник: championat.com
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