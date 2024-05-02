Международная команда исследователей сделала такой вывод после изучения размера и структуры эндокастов мозга.

Считается, тираннозавр рекс массой около 7 тонн жил примерно 66–68 миллионов лет назад. В обществе сложился стереотип о том, что этот динозавр был самым умным среди огромных ящеров, бродивших по Земле миллионы лет назад, и такое утверждение поддерживалось много лет. Однако в свежем выпуске The Anatomical Record пишут, что это неправда. Международная команда исследователей выяснила, что размер данного вида динозавра оказался сильно завышен, что позволило сделать вывод о его умственных способностях.

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Источник изображения: Geologypage

В данный момент ученые продолжают спорить о том, что количество нейронов не определяет работу мозга. Однако, по словам некоторых исследователей, именно неврологические данные могут быть показателем разумности вымерших животных. Сторонники теории заявили о том, что тираннозавр рекс обладал разумом, который можно было сравнить с мышлением бабуина. Международная команда ученых проверила догадку коллег. Ученые еще раз изучили размер и структуру мозга с помощью эндокастов. Это позволило понять, размер мозга и количество нейронов были завышены. Это указывает на то, что тираннозавр рекс был не умнее крокодилов или ящериц. Его нельзя назвать самым умным динозавром. Чтобы сделать такой вывод, ученые изучили особенности скелета, костей, обратили внимание на следы окаменелостей.