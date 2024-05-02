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Astra_news
Reuters: Опрос показал, что половина жителей США выступает за блокировку TikTok
Тема широко обсуждается в обществе, после того как президент США Джо Байден подписал закон о возможном запрете китайской социальной сети.

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TikTok, популярный в разных странах сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежит компании «ByteDance» из Пекина. Согласно новому закону, который подписал Джо Байден, если компания не продаст бизнес американской компании, то TikTok в США запретят с 2025 года. Reuters провела опрос среди жителей Штатов разного пола и возраста. Результаты исследования показали, что половина жителей США поддерживает инициативу блокировки TikTok. Против запрета социальной сети выступили 32% респондентов. Еще 18% опрошенных сказали, что затрудняются ответить, так как у них нет единой позиции по поводу использования TikTok.

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Источник изображения: Nostrablogers

Опрос показал, что в основном против блокировки сервиса для создания и просмотра коротких видео, выступают люди от 18 до 34 лет. Молодежь активно использует социальные сети и не хочет, чтобы TikTok пропал с их экранов. Более половины опрошенных сказали, что думают, ByteDance влияет на общественное мнение американцев. Более 45% уверены, что корпорация лишь отвлекает внимание короткими видеозаписями, а на самом деле следит за жителями США. Это мнение популярно, но оно не нашло подтверждения.


#новости
Источник: championat.com
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