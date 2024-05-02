Разработчики считают, что новый аккумулятор может применяться не только в электронике и транспорте, но и аэрокосмической сфере.

Корейский институт передовых технологий представил разработку инженеров, соединивших материалы, которые используются в анодах литий-ионных батарей, и катоды, применяемые в суперконденсаторах. Специалисты из Южной Кореи решили заменить литий на натрий, и этот эксперимент завершился успешно. Натрий дешевле лития, его легче достать и использовать.

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Источник изображения: 22century

У разработки корейских инженеров получилась высокая плотность энергии — 247 ватт-часов на килограмм. Гибридный аккумулятор способен очень быстро заряжаться с 0 до 100%. Инженеры говорят, что продолжат исследование. В будущем гибридный аккумулятор можно использовать не только во время зарядки телефонов, планшетных компьютеров, наушников, но и электромобилей, аэрокосмических моделей. Преимущество заключается в том, что технология позволяет использовать дешевые материалы, но экономия средств не отражается на ухудшении качества. Наоборот, технические характеристики в этом проекте оцениваются как высокие. Гибридный аккумулятор способен заряжаться за несколько секунд.



