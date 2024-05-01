Первая часть фильма, снятого по мотивам одноименного мультфильма 1979 года, вышла в марте 2024 года. За 1,5 месяца картина собрала в кинотеатрах более одного миллиарда рублей.

Режиссером «Летучего корабля» выступил Илья Учитель, Алексей Учитель является одним из продюсеров комедийной ленты. С его слов, благодаря большому количеству положительных отзывов от зрителей, было принято решение снять продолжение. Выход второй части семейного фэнтези запланирован на осень 2026 года. Скорее всего, премьера состоится во время осенних каникул.

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Источник изображения: Rbc

«Летучий корабль» показывает историю царской дочери Забавы. Ее отец мечтает о том, чтобы выдать замуж наследницу за богатого человека с хорошей родословной. Забаве такая идея совсем не нравится, ведь она с детства представляла, что создаст крепкую семью только с любимым мужчиной, и его социальный статус, материальное положение не имеют никакого значения. Однажды в ее судьбе появляется матрос Иван, и молодые люди влюбляются друг в друга. Иван строит летучий корабль, вторая часть фильма покажет, куда на этом корабле отправилась влюбленная пара.

Премьера «Летучего корабля» прошла 21 марта, новинка собрала в российских кинотеатрах более одного миллиарда рублей. В фильме снимались Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Федор Добронравов, Полина Гагарина и другие.



