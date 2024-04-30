Nokia получила свыше 14 миллионов долларов для развертывания первой сотовой сети на единственном естественном спутнике Земли.

Эксперты заключили, будущим колонистам на Луне и Марсе будет нужна связь, поэтому пора начать тестировать технологию. В конце года Nokia в рамках технологического партнерства с NASA отправит соответствующее оборудование. Представители компании уточняют, технологии связи на Земле и Луне будут идентичными.

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Источник изображения:Virtualbrest

Модуль связи должен обеспечить общение между посадочным аппаратом Nova-C, роботом Micro-Nova и луноходом. Инженеры будут проверять работу оборудования на разных дистанциях. После этого станет ясно, будет ли эксперимент масштабирован или нет. Астрономы против того, чтобы на Луне была связь. Они переживают, что это создаст серьезные помехи для радиотелескопов ученых.

Nokia получила свыше 14 миллионов долларов для развертывания первой сотовой сети на Луне. Как подчеркнули в компании, «изобретать велосипед» никто не собирается, поэтому будут использованы проверенные технологии, обеспечивающие связь на Земле. В дальнейшем сеть может быть переведена в формат 5G.