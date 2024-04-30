Стратегическая игра для мобильных устройств от финской студии Supercell вышла в 2012 году. 1 мая разработчик выпустит обновление, и фанаты «Манчестер Сити» смогут поиграть нападающим этого футбольного клуба.

По словам разработчика, футболист, выступающий за Национальную сборную Норвегии и «Манчестер Сити», давно играет в Clash of Clans, поэтому он быстро согласился стать персонажем. Supercell говорит, это историческое событие, поскольку это первая коллаборация с реальным человеком за всю историю проекта. По сюжету игры спортсмен будет Королем варваров во время сезонного мероприятия, посвященного футбольной тематике.

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Источник изображения: Championat

Ожидается, с первого мая игроки могут выбрать персонажа Эрлинга Холанда и примерить на себя образ Короля варваров. В рамках обновления в игре появятся новые режимы, геймерам предстоит выполнять новые задания, также появится дополнительное испытание.





Напомним, Clash of Clans появилась летом 2012 на iOS, а через год она уже была доступна для пользователей Android. В последний раз обновление вышло в прошлом году, следующее обновление запланировано на 1 мая. Стратегия в реальном времени покорила игроков со всего мира. Здесь надо планировать и рассчитывать каждое свое действие. Игрок не только защищает деревню от вражеских атак, но и сам идет в атаку, чтобы получить трофеи и необходимые ресурсы. Можно играть одному, можно участвовать в турнирах.



