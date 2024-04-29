Это последняя работа режиссера-аниматора из Японии Хаяо Миядзаки, известного по фэнтези «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Рыбка Поньо на утесе», «Ходячий замок».

25 июня состоится премьера «Мальчика и птицы», 9 июля полнометражное аниме появится на Blu-ray дисках. Кинокритики обращают внимание на то, что это первый проект от студии Ghibli, который получил такое разрешение. Для зрителей это особенное аниме, ведь Хаяо Миядзаки заявил о том, что это его финальная работа.

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Источник изображения: Kanobu

В «Мальчике и птице» рассказывается история о японском мальчике Махито Маки, который в детстве потерял отца. Он до совершеннолетия будет жить с дядей. Однажды мальчик находит заброшенную башню и оказывается в фантастическом мире, в котором знакомится с говорящей цаплей. На церемонии «Оскар-2024» последняя работа режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки одержала победу в номинации «Лучший анимационный фильм». Премьера аниме прошла в Японии летом прошлого года, а в мировом прокате фильм вышел в октябре того же года.

Источник изображения: Dzen

Хаяо Миядзаки в 2024 году исполнилось 83 года. В этом возрасте ему тяжело работать, поэтому он больше не планирует выпускать аниме. Он снимал фильмы с детально прорисованной картинкой, имеющие отсылки к японскому фольклору. В 2014 году он получил «Оскар» за влияние на мировую анимацию. Одной из особенностей его стиля работы является то, что его аниме начинают снимать без окончательного сценария, так как сценарий Миядзаки пишет в процессе работы. Это рискованный метод работы. Несмотря на это, картины японского режиссера пользуются большой популярностью. «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Рыбка Поньо», «Ходячий замок» до сих пор пересматривают зрители.