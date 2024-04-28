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Съемки проходят на Горе Кольцо, откуда открывается прекрасный вид на курорт Кисловодск. Локация позволит создать атмосферные кадры. Главными героями в ленте являются советские ребята Алиса и Тимур, действия разворачиваются в годы СССР. В распоряжение героев попадает книга «Армариус», с помощью которой можно путешествовать по планетам. Тимур и Алиса с интересом начинают изучать книгу и оказываются на Марсе, впереди их ждет много приключений.
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Источник изображения: Championat
Ожидается, съемки продлятся около 30 дней. В течение месяца окрестности Кисловодска превратятся в поверхность Марса. По словам исполнительного продюсера картины Дениса Корнилова, последние дни съемок будут потрачены на графику в студии. В работе будут задействованы специально приглашенные московские специалисты. В актерский состав вошли Марк Шошиашвили, Виола Мирошниченко, Екатерина Климова, Юрий Беляев и другие. Дата выхода фильма пока неизвестна. По предварительной информации, новинку будут транслировать не только в России, но и Египте и Иране.
Глава Кисловодска Евгений Моисеев заметил, что город-курорт привлекает внимание кинематографистов. Кисловодск стал востребованной площадкой для съемок кинофильмов в России. Местные жители не возражают против этого, становится больше туристов. Моисеев заключил, горожане будут ждать выхода семейного фэнтези.