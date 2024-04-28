Съемки проходят на Горе Кольцо, откуда открывается прекрасный вид на курорт Кисловодск. Локация позволит создать атмосферные кадры.

Съемки проходят на Горе Кольцо, откуда открывается прекрасный вид на курорт Кисловодск. Локация позволит создать атмосферные кадры. Главными героями в ленте являются советские ребята Алиса и Тимур, действия разворачиваются в годы СССР. В распоряжение героев попадает книга «Армариус», с помощью которой можно путешествовать по планетам. Тимур и Алиса с интересом начинают изучать книгу и оказываются на Марсе, впереди их ждет много приключений.

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Источник изображения: Championat

Ожидается, съемки продлятся около 30 дней. В течение месяца окрестности Кисловодска превратятся в поверхность Марса. По словам исполнительного продюсера картины Дениса Корнилова, последние дни съемок будут потрачены на графику в студии. В работе будут задействованы специально приглашенные московские специалисты. В актерский состав вошли Марк Шошиашвили, Виола Мирошниченко, Екатерина Климова, Юрий Беляев и другие. Дата выхода фильма пока неизвестна. По предварительной информации, новинку будут транслировать не только в России, но и Египте и Иране.

Глава Кисловодска Евгений Моисеев заметил, что город-курорт привлекает внимание кинематографистов. Кисловодск стал востребованной площадкой для съемок кинофильмов в России. Местные жители не возражают против этого, становится больше туристов. Моисеев заключил, горожане будут ждать выхода семейного фэнтези.



