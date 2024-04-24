Точная дата запуска беспилотных «Ласточек» пока еще не объявлена. Известно лишь, что событие состоится в следующем сезоне.

Беспилотные «Ласточки» будут работать на Московском центральном кольце. Опросы показали, что многие москвичи не имеют ничего против беспилотных поездов, так как считают, что наступило время для работы транспорта нового поколения. Правда, некоторые горожане говорят, что не будут пользоваться услугами такого транспорта.

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Источник изображения: Dzen

Напомним, беспилотный поезд был представлен в Москве в 2019 году. Недавно успешно завершились все циклы испытаний, которые показали, что беспилотные «Ласточки» справляются со своей задачей, передвигаться на них не только быстро, но и безопасно. Эксперты утверждают, что внедрение системы искусственного интеллекта в работу поездов может сделать поездки дешевле.

Как уточнили в РЖД, в первое время после запуска беспилотных «Ласточек» в поезде в обязательном порядке будет находиться машинист. Он перед каждой поездкой будет проверять исправность всех систем, а также следить за тем, как ведется управление транспортом программным обеспечением. Исследования показали, что в экстренных ситуациях ИИ реагирует через 0,3 секунды, человеку требуется для принятия решений чуть больше 1 секунды.