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Так как тема презентации не была названа, инсайдеры предположили, что будут представлены новые iPad. Вывод был сделан с учетом того, что обложку приглашения на презентацию украсил Apple Pencil. Эксперты убеждены, что речь пойдет о новых планшетных компьютерах для учебы, работы и развлечений. Мероприятие состоится седьмого мая в 17.00.
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Источник изображения: playground.ru
Ожидается, iPad Pro получит значительные улучшения, в том числе речь идет об OLED-дисплее, обновленном чипсете M3, улучшении качества съемок. На презентации могут быть объявлены преимущества нового Apple Pencil, обновленной клавиатуры Magic Keyboard.
Источник изображения: blog.eldorado.ru
Ранее представители Apple отнесли iPhone 6 Plus, iPad mini IV поколения к устаревшим устройствам. Объявление было сделано для того, чтобы пользователи поняли, Apple больше не предлагает ремонт этих устройств или какую-либо другую поддержку.