Представители компании уже начали отправлять приглашения журналистам разных изданий. Тема мероприятия пока не уточняется.

Так как тема презентации не была названа, инсайдеры предположили, что будут представлены новые iPad. Вывод был сделан с учетом того, что обложку приглашения на презентацию украсил Apple Pencil. Эксперты убеждены, что речь пойдет о новых планшетных компьютерах для учебы, работы и развлечений. Мероприятие состоится седьмого мая в 17.00.

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Источник изображения: playground.ru

Ожидается, iPad Pro получит значительные улучшения, в том числе речь идет об OLED-дисплее, обновленном чипсете M3, улучшении качества съемок. На презентации могут быть объявлены преимущества нового Apple Pencil, обновленной клавиатуры Magic Keyboard.

Источник изображения: blog.eldorado.ru

Ранее представители Apple отнесли iPhone 6 Plus, iPad mini IV поколения к устаревшим устройствам. Объявление было сделано для того, чтобы пользователи поняли, Apple больше не предлагает ремонт этих устройств или какую-либо другую поддержку.



