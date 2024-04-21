Представители популярного сервиса поделились ближайшими планами с прессой. Так, скоро должен открыться доступ к алгоритмическому подбору вертикальных видео.

Ожидается, функция будет внедрена до конца месяца, она будет доступна в мобильном клиенте сервиса в отдельной вкладке. В мае алгоритмические видео добавят на главную страницу. В числе рекомендаций будут представлены прямые трансляции топовых блогеров и различные клипы из разных кланов. Со временем функционал подстроится под интересы и запросы пользователей. В любое время они смогут найти привлекательный контент и интересно провести свободное время.

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Источник изображения: otkrit-ka

Представители Twitch особо подчеркнули, в ленте будет показана реклама, но ее можно будет легко перемотать, не отвлекаясь от просмотра основного видео. Выход новой функции будет объявлен отдельно.

Напомним, Twitch появился в 2011 году. Здесь идет демонстрация геймплея, но кроме компьютерных игр площадка проводит трансляции и видео другой тематики, среди которых находятся музыкальные выступления или турниры по покеру. Активные пользователи становятся знаменитостями и зарабатывают на рекламе.



