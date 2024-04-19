Необычная акция завершилась в храме. Сотрудники полиции рассказали о способах защиты конфиденциальных сведений в XXI веке.

Уникальная акция прошла в рамках реализации инициативы «Стоп, мошенник» в Ижевске, которую организовало МВД. Так, сотрудники полиции встретились с местными жителями в храме и сообщили о важности защищать личную информацию, что делать, если позвонили мошенники и требуют рассекретить банковские данные и другие конфиденциальные сведения.

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Источник изображения:ижевск.18.мвд

Стражи порядка ответили на вопросы от прихожан, напомнили, сохранять бдительность при любых ситуациях. Проблема в том, что с каждым годом мошенники становятся все изобретательнее и изобретательнее, их доводы кажутся убедительными, но, несмотря на это, ни в коем случае нельзя разглашать свою личную информацию третьим лицам.

Настоятель храма Отец Владимир поддержал инициативу правоохранительных органов. Он предостерег прихожан от киберпреступников, которые путем обмана внедряются в доверие и получают конфиденциальные сведения для доступа к чужим банковским счетам. Акция является примером сотрудничества госорганов и церкви в целях поддержания общественной безопасности. Организаторы хотят повысить уровень безопасности среди граждан и используют любую возможность, чтобы предупредить о мошенничестве.