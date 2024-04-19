Фильмы, снятые в Голливуде, вернутся на отечественные экраны не раньше 13 мая, а пока зрители могут смотреть новинки, снятые в России.

18 апреля из афиш во многих российских кинотеатров РФ пропало голливудское кино, зрители быстро обратили на это внимание, ведь еще на этой неделе можно было посмотреть продолжение «Дюны» или четвертую часть «Кунг-фу Панды» и другие зарубежные ленты. Сейчас такой возможности нет.

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Источник изображения: gorabbit

Ассоциация владельцев кинотеатров ранее призывала отказаться в России от пиратских показов в майские праздники. Эксперты профильной организации предлагают поддержать отечественных режиссеров и смотреть фильмы российского производства. Инициатива была поддержана российскими дистрибьюторами, среди которых находятся «Атмосфера кино». Голливудские фильмы в кинотеатрах России можно посмотреть с 13 мая, а пока зрителям предлагают посмотреть экранизацию Кира Булычева «Сто лет тому вперед», «Блиндаж» о черных копателях, переместившихся в прошлое, комедию «Неприличные гости».



