RL2000bi и RL2500bi, предназначенные для покоса травы до 60 миллиметров, должны поступить в продажу весной.

Роботы-газонокосилки RL2000bi и RL2500bi от российского бренда с собственным производством в стране оснащены лидаром, что позволяет строить карты для работы. Разработчики рассказали, используется такого же типа технология, что и при создании роботов-пылесосов. Датчики работают с высокой точностью, что помогает безошибочно определять препятствия и при необходимости остановиться, чтобы не столкнуться с другими объектами на участке.

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Источник изображения: ixbt

Устройства управляются через мобильное приложение. RL2500bi, более продвинутая модель, поставляется с гаражом для парковки. В числе преимуществ находится функция по распознаванию дождя. Если во время покоса пойдет дождь, роботизированный помощник без напоминаний самостоятельно направится в гараж. При желании можно установить настройки, чтобы косилка продолжала работать при мелком дожде, который не нанесет урон технике.

Роботы помогут избавиться от травы высотой до 60 миллиметров. RL2000bi в розницу оценивается почти в 150 000 рублей, а RL2500bi — почти 200 000 рублей. Обе модели должны поступить в продажу этой весной.



