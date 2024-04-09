Голландская компания Electron Aerospace провела презентацию электросамолета с дальностью полета до 750 километров.

Электросамолет Electron 5 способен передвигаться со скоростью до 300 километров в час, он рассчитан на 4 места, максимальная грузоподъемность оценивается в 500 килограммов. Во время изменения конструкции предыдущей модели была добавлена большая пассажирская дверь с подвижными сидениями. Был изменен дверной порог, теперь он облегчает процедуру входа и выхода из кабины. Также был переработан интерьер салона. Дальность полета была увеличена с 500 до 750 километров.

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Источник изображения: dzen

Основатель голландского авиационного стартапа Йозеф Моурис подчеркнул, что изменения, внесенные в электросамолет, были полезными, они повысили уровень комфорта во время перелетов. Обновленный электросамолет от компании Electron Aerospace можно применять как для частной, так и для деловой авиации. Возможны грузоперевозки, полеты по медицинской эвакуации. В 2027 году Electron Aerospace планирует получить лицензию для запуска воздушного такси.



