С полным списком поручений президента России можно ознакомиться на сайте Кремля.

Владимир Владимирович поручил московскому правительству продумать организацию ивента с популярными зарубежными блогерами. Этот ивент будет посвящен продвижению российской продукции, в том числе возможностям продажи в формате онлайн.

Эксперты предположили, масштабный ивент пройдет в столице России, так как поручение будут выполнять члены Правительства Москвы. Соответствующий доклад должен быть подготовлен к 1 октября текущего года. После этого станет известно, пройдет ли в России ивент с топовыми блогерами из-за границы, согласны ли они продвигать российские товары на глобальном уровне.

реклама

Источник изображения: novosti31

Исследования показали, что интернет-пользователи доверяют популярным блогерам, многие стараются подражать стилю селебрити, переходят на ссылки магазинов, которые рекламируют инфлюенсеры. Во втором квартале прошлого года доходы русскоязычных блогеров увеличились на более чем 40% по сравнению с данными за 2022 год. Блогеры зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, они следят за своей репутацией и развиваются, чтобы увеличить свою аудиторию.