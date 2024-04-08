Комплекс способен исследовать участки всех типов полей. Он запрограммирован на поиск и разминирование взрывоопасных предметов.

Минобороны РФ проводит испытания техники в зоне спецоперации, роботизированный комплекс был создан на заводе «ДСТ-Урал». Аналоги «Сталкера» в стране пока отсутствуют, но если тестирование завершится успешно, он сможет заменить импортных роботов. Российский робот-сапер весит более 25 тонн, в него встроен двигатель почти с 550 лошадиными силами. Максимальная скорость передвижения равна 10 км/ч. При разминировании «Сталкер» передвигается медленнее, со скоростью не более чем 5 км/ч.

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Источник изображения: iz.ru

Роботом управляет оператор, которые получает данные с 4 камер робота в режиме реального времени, это помогает объективно оценить обстановку и принять необходимые меры. Во время исследования под Авдеевкой «Сталкер» нашел границу смешанного минного поля. Известно, что комплекс смог выдержать взрыв противотанковой мины, на работоспособность это не оказало влияние. Испытательные работы продолжаются.



