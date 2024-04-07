Китайская корпорация, специализирующаяся на выпуске смартфонов, ноутбуков, телевизоров и смарт-браслетов, выпустила необычную зарядку GaN USB-C.

Новинка на основе нитрида галлия (GaN) пока доступна только на местных платформах. Зарядное устройство с габаритами 34x34x53 мм стоит 199 юаней, что по текущему курсу составляет почти 2 540 рублей. Представители бренда Xiaomi объявили о том, что новый адаптер GaN USB-C более чем на 40% меньше по сравнению со стандартными зарядками. Это можно объяснить тем, что во время создания ультракомпактной зарядки были использованы полупроводниковые материалы III поколения.

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Источник изображения: Ichip

Тестирование показало, несмотря на миниатюрность функционального аксессуара, им можно заряжать не только телефоны, но и планшеты, ноутбуки от Xiaomi. Девайс совместим с протоколами PD 3.0, QC 3.0 и UFCS 1.0. Благодаря маленькому размеру зарядку удобно носить с собой на учебу, работу каждый день, можно брать с собой в путешествие.



