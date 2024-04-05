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Astra_news
Студия Cyberia Nova выпустила первый патч для игры «Смута» из-за негативных отзывов
Официальный релиз компьютерной игры в жанре action/RPG вышел 4 апреля. Геймеры были разочарованы тайтлом, поэтому на следующий день разработчики срочно опубликовали патч.

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Действия в игре от третьего лица происходят в 1612 году, во времена Сумы. Сюжет тайтла был создан по мотивам романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Сценарий игры получился динамичнее по сравнению с литературным первоисточником.

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Источник изображения: ferra.ru

Миссия игроков заключается в исследовании территории Московской Руси, выполнении заданий и участии в сражениях. Времена Смуты были очень тяжелыми, поэтому нужно всегда сохранять бдительность и быть осторожными, ведь опасность может скрываться на каждом углу. В игре можно управлять разбойником, крестьянином, князем и скоморохом, а также можно помериться силами с воеводой Григорием.

Несмотря на то, что выход Смуты был одним из самых ожидаемых событий, геймеры были разочарованы, ведь их ожидания не оправдались. Чтобы исправить ситуацию, разработчики выпустили патч с исправлением багов, связанных с автосохранением, ошибкой, приводящей к пропуску ряда 2D катсцен, софтлоком, который появлялся при одновременном старте диалога с NPC и вызовом лошади. 


#новости
Источник: championat.com
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