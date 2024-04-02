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Astra_news
Microsoft и OpenAI работают над созданием суперкомпьютера Stargate с поддержкой ИИ за $100 млрд
О совместном проекте Stargate сообщается на авторитетном портале «The Information» с указанием на несколько источников.

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OpenAI и Microsoft создадут суперкомпьютер с ИИ. Финансирование проекта берет на себя корпорация Microsoft, калифорнийский стартап OpenAI будет работать над системой искусственного интеллекта. Ожидается, пилотная версия компьютера Stargate с поддержкой ИИ будет выпущена не раньше чем в 2026 году. Полноценный вариант может выйти в 2028 году. Суперкомпьютер будет работать на GPT-5, до релиза которого остается меньше года. Он может стать едва ли не самым крупным центром обработки данных на планете. Его размещение может потребовать нескольких сотен гектаров земли и до 5 гигаватт энергии.

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Источник изображения: Securitylab

Напомним, что Microsoft уже давно сотрудничает с OpenAI, сопредседателями которой выступают Илон Маск и Сэм Альтман. Компания запустила несколько проектов, чтобы интегрировать ChatGPT в свою поисковую систему и различные офисные приложения.

Название суперкомпьютера экзафлопсного класса, который в 1000 раз мощнее других современных систем, имеет отсылку к «Звездным вратам», культовому фильму из 90-х годов. В нем рассказывается о межгалактическом телепортационном устройстве, который был найден в Египте. Сюжет картины строится вокруг древнеегипетской концепции «Звездных врат», которые выступают в роли моста между мирами. 

#новости
Источник: championat.com
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