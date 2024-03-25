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За первый квартал текущего года было распродано примерно 7,4 миллиона смартфонов общей стоимостью в 186 миллиардов рублей. Эксперты говорят, что это самый высокий показатель с 2018 года. Новость передают «Известия» со ссылкой на аналитиков.
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Источник изображения: potokmedia
О рекордных продажах мобильных телефонов в числе первых рассказали представители компании МТС. Средний чек на смартфон первом квартале по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличился до 25 000 рублей, в процентном соотношении рост составил 16%. Как показала практика, россияне предпочитают покупать телефоны брендов Xiaomi, Tecno и Infinix. Они аргументируют свой выбор соотношением цены и качества. Также в опросах было указано длительное использование смартфона без подзарядки. Большинство современных телефонов могут работать в активном режиме примерно сутки. Это позволяет не брать с собой на учебу/работу зарядку.
Высокие продажи смартфонов кроме МТС подтверждают Mobile Research Group, «Ситилинк» и маркетплейс Wildberries. Аналитики связывают рост с расширением ассортимента мобильных устройств, снижением цен на топовые модели. Они прогнозируют, до конца года будет продано свыше 35 миллионов устройств.