В РФ резко выросли продажи смартфонов. Аналитики предполагают, что до конца года на территории страны может быть продано более 35 миллионов мобильных телефонов.

За первый квартал текущего года было распродано примерно 7,4 миллиона смартфонов общей стоимостью в 186 миллиардов рублей. Эксперты говорят, что это самый высокий показатель с 2018 года. Новость передают «Известия» со ссылкой на аналитиков.

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Источник изображения: potokmedia

О рекордных продажах мобильных телефонов в числе первых рассказали представители компании МТС. Средний чек на смартфон первом квартале по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличился до 25 000 рублей, в процентном соотношении рост составил 16%. Как показала практика, россияне предпочитают покупать телефоны брендов Xiaomi, Tecno и Infinix. Они аргументируют свой выбор соотношением цены и качества. Также в опросах было указано длительное использование смартфона без подзарядки. Большинство современных телефонов могут работать в активном режиме примерно сутки. Это позволяет не брать с собой на учебу/работу зарядку.

Высокие продажи смартфонов кроме МТС подтверждают Mobile Research Group, «Ситилинк» и маркетплейс Wildberries. Аналитики связывают рост с расширением ассортимента мобильных устройств, снижением цен на топовые модели. Они прогнозируют, до конца года будет продано свыше 35 миллионов устройств.



