Мультфильм будет снят в жанре короткометражки. Длительность ленты пока неизвестна.

Ожидается, что короткометражный мультфильм можно будет бесплатно посмотреть на YouTube. Он будет представлен в виде небольшой истории по франшизе «Человек-паук: Паутина вселенных». Премьера запланирована на 27 марта.

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Источник изображения: daily.afisha

Представители Sony Pictures Entertainment уточнили, что новый проект расскажет о Майлзе Моралесе, который пытается совмещать нагрузку школьника и героя, спасающего Нью-Йорк. Это ему трудно дается, ситуация усложняется чередой панических атак. Он пытается самостоятельно решить накопившиеся проблемы, но этого не получается сделать. Тогда герой осознает, что надо попросить помощи, и этот поступок он расценивает как смелый, подобно тому, как защищать город от недоброжелателей.

Sony Pictures хочет показать, что просить о помощи нормально. У каждого человека может наступить трудный период. В это время не надо замыкаться в себе, стоит рассказать о своих проблемах. Так поступают даже супергерои, которые выглядят неуязвимыми. Создатели короткометражки надеются, что после просмотра мультфильма зрители задумаются о своем ментальном здоровье.



