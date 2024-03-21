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Astra_news
На российский рынок вышел автопроизводитель SWM
Это итало-китайская марка. Автомобили бренда SWM были представлены на выставке в прошлом году в России, официальные продажи стартовали с 20 марта.

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Компания сосредотачивается на сегменте среднеразмерных кроссоверов. Линейка бренда выполнена в виде 3 моделей. Базовой кроссовер G01 длиной 461 сантиметр имеет колесную базу в 275 сантиметров. Отделка в салоне выполнена из экокожи, электронные системы безопасности оцениваются как надежные. Автомобили уже поступили в продажу. Купить новинку можно примерно за 2,18 миллиона рублей. 

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Источник изображения: ВКонтакте

Спортивная версия кроссовера G01F стоит немного дороже — около 2,42 миллиона рублей. Она оснащена системой мониторинга слепых зон, что повышает уровень безопасности во время поездок. Установлен десятидюймовый дисплей на центральной консоли, что эквивалентно размеру в 25,4 сантиметра.

Флагманский кроссовер SWM G05 Pro оценивается от 2,46 миллиона рублей. Он выпускается с 7-местными салоном, что подходит для тех, кто предпочитает отправляться в поездки большой компанией.

Источник изображения: ВКонтакте

У всех автомобилей из указанной линейки передний привод, установлен полуторалитровый бензиновый турбомотор. Сборка налажена на «Автоторе» в Калининграде. Из пресс-релиза производителя стало известно, что транспортные средства полностью адаптированы к российским дорогам, что поможет избежать проблем, связанных с частым ремонтом. 


#новости
Источник: ichip.ru
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