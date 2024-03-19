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Astra_news
С 1 апреля Минцифры начнет проверять российские геоинформационные технологии
Соответствующее постановление было принято Правительством России.

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ расширяет полномочия. Со следующего месяца специалисты отраслевого министерства будут проверять отечественные геоинформационные технологии, системы и средства, деятельность их разработчиков на соответствие действующему законодательству в стране. По факту обнаружения каждого нарушения будет составляться протокол, на основании которого ответственных лиц будут привлекать к ответственности и обязывать вносить изменения в работу.

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Источник изображения: nag.ru

Под геоинформационными технологиями имеются в виду технологии обработки географической информации. Одной из составляющих частей ГИТ являются ГИС. Помимо этого, изменения распространяются на работу органов госвласти и местного самоуправления. Они должны перейти на отечественные информационные технологии, сервисы и средства. Требования уже установлены Росреестром и согласованы с Минобороны страны.


#новости
Источник: securitymedia.org
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