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Видео опубликовали представители HeroCraft PC. В видео показали, на чем базируется сюжет игры, кто антагонист, как с ним можно бороться.
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Источник изображения: fanrow.net
Геймерам необходимо разгадать секреты таинственного мира, победить опасного лорда и восстановить течение времени. Геймеры играют главными героями, которые будут искать старинные артефакты и отважно сражаться с разными чудовищами. Боевая система была разработана так, чтобы персонажи могли воспользоваться сообразительностью и схватывали новую информацию на лету. Плюс ко всему у игроков есть возможность прокачать главного героя и использовать разные предметы, помогающие сориентироваться в незнакомой ситуации.
У Lord Ambermaze появилась своя страница на платформе Steam, но дата выхода все еще не раскрыта. Есть только возможность добавить тайтл в список желаемого, и когда он выйдет, пользователь получит соответствующее уведомление.