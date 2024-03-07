Памфилова уточнила, перед выборами ресурсы ЦИК и раньше подвергалась кибернападениями. Но такой активности она никогда не видела.

В преддверии выборов Центральная избирательная комиссия рассказала о том, что на информационные ресурсы Избиркома совершаются кибератаки. Памфилова уточнила, перед выборами ресурсы ЦИК и раньше подвергалась кибернападениями. Но такой активности она никогда не видела. Статистику Элла Памфилова приводить не стала, лишь подчеркнула, по этой причине электронное голосование проводится не во всех российских регионах. Опция работает только в тех субъектах РФ, которые могут гарантировать максимальную информационную безопасность.

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Источник изображения: osnmedia

Кандидатами в президенты России в 2024 года являются действующий президент страны Владимир Путин, а также Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков. Памфилова уверена, что после выборов в РФ начнется новый исторический успешный этап.



