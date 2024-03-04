Представители одного из самых крупных универсальных банков России предупреждают клиентов, чтобы они не устанавливали на свои устройства Gaz Pro Monitor.

Дело в том, что приложение не имеет никакого отношения к банку. Программа на первый взгляд похожа на оригинал, так как в ней используется официальный логотип банка и другая известная символика организации. Представители банка сообщили, если вдруг кто-то уже скачал Gaz Pro Monitor, рекомендуется незамедлительно удалить приложение со своего телефона или планшета, а также поменять пароли от учетных записей.

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Источник изображения: rbc.ru

Если клиенты обнаружат подозрительную активность и переводы, которые они не совершали, надо заблокировать карту и обратиться в правоохранительные органы, чтобы написать заявление и найти пропавшую сумму со своего счета. Эксперты предполагают, приложение Gaz Pro Monitor было создано с целью ввести в заблуждение клиентов Газпромбанка и получить доступ к чужим денежным средствам.



