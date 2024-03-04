Мнением с обществом поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Он аргументировал свое заявление.

Политик допускает, что самая популярная энциклопедия в режиме онлайн может быть заблокирована после принятия закона, запрещающего популяризацию продвижения технологии VPN, использующейся для обхода интернет-блокировок.

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Источник изображения: psj.ru

Напомним, закон вступил в силу весной, он будет действовать в течение 5 лет. Роскомнадзор может заблокировать любой ресурс, где идет упоминание, призыв или описывается инструкция, как обходить запрещенные на территории России интернет-платформы. В Википедии, по словам Горелкина, есть описание способов обхода блокировок сайтов. В том числе, речь идет о входе в запрещенные социальные сети.

Политик подчеркивает, что существуют основания для блокировки энциклопедии, а также напоминает, вся информация из онлайн-энциклопедии продублирована на других ресурсах, поэтому переживать не о чем.



