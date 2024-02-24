Выявленные баги помогут укрепить параметры системы безопасности, что позволит более надежно защищать конфиденциальные данные.

По словам специалистов Минцифры, на II этапе программы по поиску уязвимостей в системах электронного правительства количество участников составляет 14 000 россиян из разных регионов страны.

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Источник изображения: xchip.ru

Их задача заключается в проверке информационных систем. Сумма вознаграждения составляет до 1 000 000 рублей. Этичные хакеры могут работать в 10 системах российского электронного правительства. Кроме того, багхантеры могут искать ошибки и уязвимые места на Госуслугах, которые пользуются популярностью среди населения. Однако опросы показывают, что далеко не все пользователи довольны качеством работы портала. Россияне замечают, что периодически система слишком медленно работает.

Напомним, I этап программы поиска слабых мест в системах электронного правительства начался прошлой зимой, он продлился чуть более 100 дней. Участники II этапа нашли более 60 уязвимостей, но все они не были критичными, на взгляд экспертов.



