Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на открытии Игр будущего в этом году сравнил компьютерную игру с шахматами, что не понравилось Сергею Карякину.

Гроссмейстер был удивлен подобному заявлению. Он сказал, если Dota 2 действительно сложнее, чем шахматы, то хочет это проверить на себе. Шахматист пригласил команду киберспортсменов, которая одержит победу на Играх будущего, сыграть с ним в шахматы. Сергей Александрович позволил себе заранее пообещать выиграть киберспортсменов в каждой партии.

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Источник изображения: sportrbc

Напомним, Сергей Карякин, родившийся в 1990 году, в 12 лет был добавлен в Книгу рекордов Гиннеса как самый молодой гроссмейстер на Земле. Он одержал победу во многих соревнованиях, является обладателем Кубка мира ФИДЕ.

Игры будущего, позиционирующиеся как самый большой мультиспортивный турнир, продлятся до 3 марта. Пока киберспортсмены не ответили на вызов знаменитого гроссмейстера. Нет причин утверждать, что шахматная партия состоится, пока вопрос остается открытым.



