Гарнитура виртуальной реальности была разработана для домашней игровой консоли PlayStation 5. Официальные продажи стартовали зимой прошлого года, в РФ шлем поступил весной.

По словам представителей Sony, уже началось тестирование возможности совместной работы устройства с компьютером. Работа направлена на расширение библиотеки доступных на гарнитуре игр. Если проект завершится успешно, геймеров ждет разнообразие тайтлов. Sony считает, что если все пойдет по плану, гарнитура адаптируется для работы с ПК в этом году.

реклама

Источник изображения: samsunsessistemleri.com

PS VR2 включается через USB Type-C к разъему на PS5. Во время первого включения отображаются подсказки, которые помогут закрепить шлем, подобрать расстояние между линзами. Система обязательно просканирует комнату для поиска наиболее безопасного места. При каждом включении шлем будет проверять настройки игровой зоны. Если пользователь сменил локацию, система заново просканирует обстановку. Эти меры приняты с целью повысить безопасность во время использования гарнитуры.