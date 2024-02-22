В суде она полностью признала вину.

В Великом Новгороде женщину признали виновной в передаче конфиденциальной информации. Суд приговорил ее в выплате штрафа в размере 60 тысяч рублей.

Во время проведения расследования стало известно о том, что она превысила служебные полномочия. Ей выдвинули обвинение по статье 272 Уголовного Кодекса РФ. Речь идет о неправомерном доступе к компьютерной информации. В одной из социальных сетей ей поступило предложение продать данные указанного человека, и женщина согласилась. Она использовала «Единое окно» на рабочем ПК.

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Источник изображения: souz-market

Подсудимая вину признала, сказала, что раскаивается в содеянном. Случай предали огласки в СМИ, чтобы сотрудники салонов связи понимали, что превышать полномочия запрещено, и за нарушение закона следует мера наказания.

Ранее суд приговорил к штрафу в 50 000 рублей сотрудницу другого салона связи за то, что она продала номера телефонов своих клиентов. В их числе находились контактные данные артистов, в том числе и популярных блогеров.



