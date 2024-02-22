Известный футболист, Заслуженный мастер спорта России Андрей Аршавин предлагает разработать аналог компьютерного симулятора FIFA.

Президент РФ сказал, что поступило предложение, чтобы появился российский футбольный симулятор, и он считает его верным. В этом симуляторе россияне могли бы играть за свою национальную команду, региональные клубы, так как в иностранных аналогах такая возможность отсутствует.

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Источник изображения: rbc.ru

Напомним, из симулятора Сборную России убрали в 2022 году. С тех пор у геймеров нет возможности играть за Национальную сборную РФ. По мнению Аршавина, разработка могла бы сохранить у общества интерес к футболу. Он заметил, что многие дети и подростки много времени проводят за компьютером, им интересно играть в виртуальные игры. Также за играми предпочитают проводить время и совершеннолетние люди, чтобы отдохнуть после учебы или работы, интересно провести выходной.

Путин спросил, что надо сделать для разработки аналога FIFA. Также он сказал, что стоит поговорить на эту тему с Алексеем Миллером из «Газпрома».



