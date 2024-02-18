Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.

Преступники пишут, что россиянам положено новое пособие на детей, выплаты можно оформить дистанционно. Это ложь, в поисках обещанного граждане переходят по фишинговым ссылкам, которые приводят к материальным убыткам.

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Источник изображения: hron.ru

В разных регионах РФ мошенники стали использовать новую преступную схему с целью получить доступ к чужим денежным средствам. Они выбирают жертв с детьми от 3 до 16 лет, связываются с ними и говорят, что им положена единовременная выплата в 10 000 рублей. Чтобы узнать более подробную информацию, они просят перейти по фишинговым ссылкам.

В социальных сетях продвигается эта тема, некоторые пользователи пишут, что такая выплата действительно есть, и они уже получили деньги. Информация не является достоверной. Подобные выплаты россияне получили в 2020 году, но это была единоразовая поддержка. Дополнительных выплат детских пособий в 2024 году в России нет.