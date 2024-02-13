С ее помощью можно обнаружить печеночную или почечную недостаточность на ранних стадиях развития.

Массачусетский технологический институт сообщил о разработке инновационной наклейки, которую можно использовать в медицинских учреждениях. Результаты исследования изложены в Science Advances.

Размер устройства можно сравнить с параметрами обычной почтовой марки. С его помощью можно выявить печеночную или почечную недостаточность, отслеживать развитие опухолей. Принцип работы основан на том, что миниатюрная наклейка может отправлять звуковые волны через кожу, они отражаются от внутренних органов и передаются наклейке. Отраженные волны указывают на жесткость органа.

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Источник изображения: https://www.securitylab.ru

По словам профессора Сюаньхэ Чжао, некоторые органы при поражении болезнью со временем затвердевают. Ультразвуковую наклейку для проведения исследования следует носить 2 суток. Во время испытаний сенсор улавливал признаки печеночной недостаточности на ранней стадии развития.

Наклейку можно использовать после операции по пересадке органов, чтобы наблюдать за изменением жесткости органа в первые дни на реабилитации. Первые исследования проводились на крысах, он прошел успешно, и впереди находится следующий этап, в рамках которого ученые будут сотрудничать с пациентами в отделениях интенсивной терапии после трансплантации органов. В будущем MIT планирует усовершенствовать наклейку для непрерывного мониторинга здоровья.



