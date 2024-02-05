Инженеры подтвердили, что воздушное транспортное средство способно летать, полеты отвечают установленным стандартам.

Самолёт для заказных полетов на короткие расстояния будет помогать пассажирам быстро добираться до пункта назначения. Одним из преимуществ такого способа передвижения является отсутствие пробок на пути.

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Источник изображения: motorauthority.com

Представители международной корпорации Archer заявили о том, что аэротакси прошло первое летное испытание, которое длилось 90 дней. Состояние предсерийной версии eVTOL-аппарата Midnight оценивается как удовлетворительное. Инженеры подтверждают, что планер может летать и делать маневры в воздухе, при необходимости транспортное средство может ускоряться без негативных последствий для посадки.

Во время испытания воздушного такси были протестированы батареи высокого напряжения. Далее следует второй цикл проверок, компания намерена получить сертификат от FAA, который выдает лицензию на перевозку пассажиров. Без этого документа перевозка людей категорически запрещена.

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