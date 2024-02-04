Разработка проекта направлена на борьбу с неофициальной занятостью жителей России.

Инициатива о расширении полномочий Служб занятости населения была подготовлена экспертами Министерства труда и социальной защиты России. Теперь проект будут изучать специалисты Налоговой службы.

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Источник изображения: advo24.ru

Предложение было сформулировано с целью борьбы с неофициальной занятостью россиян. Документ проекта также будут рассматривать ответственные лица межведомственных комиссий по этому вопросу. В него входят признаки подписания договоров ГПХ с постоянно занятыми в организации сотрудниками.

Помимо этого поступило предложение, согласно которому Роструд будет сообщать о компаниях, в которых количество привлеченных к работе самозанятых составляет более 10 специалистов. Ведомство может получать информацию об организациях, где размер зарплаты коллективу на более чем 35% отклоняется от утвержденного среднего показателя.

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