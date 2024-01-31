Он поставил цель с помощью нейросети найти невесту. Его проект завершился успешно: девушка ответила согласием, и скоро будет свадьба.

Александр Жданов поделился информацией о том, что использовал свой новый проект с участием нейросети. У него уже есть опыт взаимодействия с ИИ. Благодаря искусственному интеллекту он защитил дипломную работу в вузе, текст полностью был написан нейросетью.

На достигнутом успехе россиянин не стал останавливаться. Он поставил цель: встретить вторую половинку с помощью ChatGPT. Мужчина обучил ИИ общаться с девушками на интернет-платформах для знакомств. Вручную москвич прописал стиль ведения переписки и по мере необходимости вносил детали. Таким необычным способом предприимчивый горожанин вел переписку с более чем 5 тысячами незнакомками. Он ходил на свидания и вел себя на встрече согласно советам, которые подготовила нейросеть.

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Источник изображения: championat.com

Во время эксперимента Александр познакомился с Кариной, и от его имени примерно год с ней общался ChatGPT. Жданов читал переписки, и девушка ему понравилась. Он понял, что влюбился и позвал девушку замуж. С помощью искусственного интеллекта россиянин разработал несколько планов романтического предложения руки и сердца. Карина ответила согласием, и скоро пара поженится.

О своем эксперименте Жданов рассказал в одной из популярных социальных сетей. И его заявление получило неоднозначную реакцию. Многие интернет-пользователи раскритиковали проект. Несмотря на это, часть общества оценила предприимчивость мужчины.

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