В компьютерной игре есть разные персонажи, начиная от скомороха и заканчивая князем.

Ранее разработчики компьютерной игры в жанре Action/RPG говорили, что тайтл выйдет в конце февраля, но планы пришлось перенести на весну. Причина заключается в том, что авторы неправильно рассчитали сроки, так как думали, что подготовка к релизу займет меньше времени.

Напомним, «Смута» является проектом российской игровой студии Cyberia Nova. Разработчики готовятся к выпуску бесплатной версии для геймеров, в которой можно пройтись по игровой локации в Москве. Опыт будет интересен не только для игроков, виртуальная экскурсия будет содержать информацию о реальных исторических событиях.

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Источник изображения: playground.ru

В середине февраля студия должна презентовать еще один выпуск дневников разработчиков. Тема будет посвящена боевой системе внутри игры. По сюжету действия в «Смуте» происходят в 1612 году, в период Смуты, отсюда и название тайтла. Сюжет был основан на романе «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» Михаила Загоскина.

Игроки в новом проекте будут решать большое количество конфликтов, им придется вступать в бой не только с людьми, но и волками. В игре есть персонажи разбойника, крестьянина, князя и скомороха.

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