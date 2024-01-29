Специалисты уже начали проводить работу, по завершении проекта пройдет тестирование.

Они выявили формулу с уникальным составом. Их разработку можно использовать на заводах по сборке электроники, операционных залах, а также предприятиях, где специалисты используют взрывоопасные вещества.

В лаборатории Белорусского государственного университета ученые заключили, при добавлении в напольное покрытие углеродных нанотрубок, повышается проводимость полимеров, электростатические заряды не накапливаются.

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Источник изображения: dzen.ru

В Беларуси уже приступили к производству материалов, которые необходимы для создания улучшенной формы напольного покрытия. Разработку планируют использовать на разных промышленных объектах и медучреждениях страны. Перед запуском в производство будет проведено тестирование на безопасность и соответствие заявленным характеристикам. Если все испытания пройдут успешно, возможно массовое производство на предприятиях в стране.

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