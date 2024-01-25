Это означает, что в WhatsApp появится раздел с переписками из Viber и Telegram.

Разработчики WhatsApp выпустили бета-версию приложения для iOS, нововведением которой стала поддержка сторонних приложений для мгновенного обмена сообщений. Пока новая опция «Сторонние чаты» не доступна для всех пользователей, но в будущем удобство нововведения могут оценить все желающие. Например, в приложении WhatsApp можно будет переписываться с друзьями и коллегами, которые предпочитают общаться через Viber и Telegram.

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Источник изображения: akket.com

Новая опция должна поддерживать сквозное шифрование и другие инструменты, которые помогают сохранять конфиденциальность пользователей. Эксперты полагают, новый раздел в популярном мессенджере вводится, чтобы соблюсти требования Акта ЕС по цифровым рынкам (DMA). Речь идет о своде норм, регулирующего аспекты работы цифровых компаний в Евросоюзе. Ключевым аспектом DMA считается требование предоставлять пользователям возможность общения с помощью различных приложений.

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