Об этом сообщают представители Netflix. При этом они не ставили называть ни точную, ни даже приблизительную дату выхода сериала.

Кроме продолжения популярного южнокорейского сериала Netflix планирует выпустить новые сезоны «Императрицы», «Бриджертонов» и «Дипломатки», первые сезоны которых получили высокие рейтинги от зрителей и кинокритиков.

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Источник изображения: 9111.ru

Напомним, «Игра в кальмара» вышла в 2021 году. Картину, снятую в жанре выживания, триллера, драмы, а также боевика критики называли мировым феноменом. Почти за месяц с момента выхода сериал собрал более 1,65 миллиарда часов просмотров. Актеры, которые сыграли главные и второстепенные персонажи, стали намного популярнее. Это был и хороший трамплин для начинающих актеров, у которых ранее не было профессионального опыта. Например, модель Чон Хоён дебютировала как актриса, и после премьеры первого сезона сериала она проснулась мировой знаменитостью. Зрителям понравилось, как она передала образ Кан Се Пёк, девушки, которая сбежала из Северной Кореи и копила деньги для воссоединения с семьей.

По сюжету группа людей, отчаянно нуждающихся в деньгах, добровольно соглашаются на участие в опасной игре. Ради главного приза в 45,6 миллиарда вон, что около 35 миллионов долларов, многие игроки готовы абсолютно на все. В сериале поднимаются разные темы, начиная от социального неравенства и заканчивая влиянием вредных привычек на жизнь людей.

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